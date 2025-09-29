عملیات احداث ساختمان پزشکی قانونی دشت آزادگان باحضور مدیر کل اداره پزشکی قانونی خوزستان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و جمعی از مسئولان دشت آزادگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین کلنگ‌زنی ساختمان پزشکی قانونی شهرستان دشت آزادگان امروز با حضور مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، نماینده مردم شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

این طرح با هدف ارتقای خدمات پزشکی قانونی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های مراجعان در زمینی به مساحت ۸۳۰ متر مربع و زیربنای ۳۰۰ متر مربع آغاز می‌شود.

ساختمان جدید شامل بخش‌های تخصصی معاینه، تشریح، آزمایشگاه‌های تخصصی، سالن‌های اداری و فضا‌های پشتیبانی خواهد بود.

جاسم جنادله، رئیس دادگستری دشت آزادگان در این مراسم، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های پزشکی قانونی، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، ضمن افزایش کیفیت خدمات به مردم، سرعت پاسخگویی و دقت در امور تخصصی پزشکی قانونی به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

پیش از این پزشک قانونی در بیمارستان شهرستان دشت آزادگان مستقر بود.