به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پنجمین یادواره شهدای والامقام روستای مبارکه شهرستان بافق با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در مهدیه این روستا برگزار شد.

در این آیین، یاد و خاطره ۲۰ شهید والامقام و ۲ شهید گمنام این روستا گرامی داشته شد.

محمدحسین محبی دبیر یادواره در سخنانی هدف اصلی برگزاری این مراسم را ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در میان نسل جوان دانست و گفت: روستای مبارکه در همه عرصه‌های دفاع مقدس پیشتاز بوده و با تقدیم ۲۰ شهید و میزبانی ۲ شهید گمنام، جایگاه ویژه‌ای در دفاع از انقلاب اسلامی دارد.

همچنین سردار عباس ایرانمنش از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی در این مراسم اظهار کرد: شهدا مسیر مقاومت و ایستادگی را برای ملت ترسیم کردند و هر زمان که در این مسیر ثابت‌قدم بودیم، پیروزی نصیب ملت ایران شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه نمایان است و این دستاورد بزرگ، مرهون خون پاک شهداست.

این یادواره با روایت‌گری حجت‌الاسلام حسنی‌نژاد از راویان دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه عکس شهدا، دکلمه‌خوانی و مداحی همراه بود.