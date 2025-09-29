پخش زنده
پنجمین یادواره شهدای والامقام روستای مبارکه شهرستان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پنجمین یادواره شهدای والامقام روستای مبارکه شهرستان بافق با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان در مهدیه این روستا برگزار شد.
در این آیین، یاد و خاطره ۲۰ شهید والامقام و ۲ شهید گمنام این روستا گرامی داشته شد.
محمدحسین محبی دبیر یادواره در سخنانی هدف اصلی برگزاری این مراسم را ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در میان نسل جوان دانست و گفت: روستای مبارکه در همه عرصههای دفاع مقدس پیشتاز بوده و با تقدیم ۲۰ شهید و میزبانی ۲ شهید گمنام، جایگاه ویژهای در دفاع از انقلاب اسلامی دارد.
همچنین سردار عباس ایرانمنش از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی در این مراسم اظهار کرد: شهدا مسیر مقاومت و ایستادگی را برای ملت ترسیم کردند و هر زمان که در این مسیر ثابتقدم بودیم، پیروزی نصیب ملت ایران شد.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه نمایان است و این دستاورد بزرگ، مرهون خون پاک شهداست.
این یادواره با روایتگری حجتالاسلام حسنینژاد از راویان دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه عکس شهدا، دکلمهخوانی و مداحی همراه بود.