مراسم گرامیداشت شهدای دفاع مقدس دوازده روزه و شهید شاخص شهرستان میناب اسماعیل عبدالصمدی همراه با سالروز شهادت سید حسن نصرالله در مسجد جامع امام خمینی (ره) میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار طالب احمدی نیا معاونت فرهنگی هنری سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به اینکه شهدا برای ما سرمایه هستند، گفت: شهیدان ما افتخارات و سرمایههای حقیقی کشور ما هستند و به تاسی از سید و سالار شهیدان در مقابل یزیدیان زمان ایستادند و بدون شک تا مادامی که اسم و رسم و مرام این بزرگ مردان در کشور ما ساری و جاری است ایرانی سربلند و آزاد از قید و بند وابستگی دشمنان داریم.
در پایان مراسم از ۴ رزمنده دفاع مقدس تجلیل شد.