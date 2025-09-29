به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار طالب احمدی نیا معاونت فرهنگی هنری سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به اینکه شهدا برای ما سرمایه هستند، گفت: شهیدان ما افتخارات و سرمایه‌های حقیقی کشور ما هستند و به تاسی از سید و سالار شهیدان در مقابل یزیدیان زمان ایستادند و بدون شک تا مادامی که اسم و رسم و مرام این بزرگ مردان در کشور ما ساری و جاری است ایرانی سربلند و آزاد از قید و بند وابستگی دشمنان داریم.

در پایان مراسم از ۴ رزمنده دفاع مقدس تجلیل شد.