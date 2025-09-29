به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان از فرصت استثنایی برای کارآفرینان خبر داد که تا پایان مهر امسال امکان انعقاد قرارداد با تنها ۱۰ درصد پیش‌پرداخت نقدی و تثبیت قیمت‌های نیمه اول سال فراهم است.

علیرضا راشکی افزود: بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان بخش نقدی قراردادها در بازه زمانی مهرماه سالجاری از حداقل ۲۰ درصد به ۱۰ درصد پیش‌پرداخت کاهش یافته و قیمت‌های ۶ ماه نخست نیز تا پایان مهر ماه امسال بدون تغییر و معتبر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این بسته تشویقی "تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قراردادها" از جمله امتیازاتی است که تا پایان مهرماه به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تصویب آن در هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ۱۰ درصد پیش‌پرداخت نقدی و باقی‌مانده با اقساط یک تا سه ساله و برای شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی تا اقساط چهار ساله نسبت به دریافت زمین و سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخش در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اقدام کنند.

راشکی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان با ایجاد و توسعه ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی در گستره استان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و همچنین مجموعه اقدامات حمایتی از صنایع کوچک و متوسط، بهترین و مطمئن‌ترین مکان برای حضور سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی است.