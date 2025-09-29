به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: در شهریور امسال پنج هزار و ۶۴۸ مورد مزاحمت تلفنی با اورژانس ۱۱۵ استان انجام شده است.

فرزین رضازاده، درخصوص عملکرد مرکز پیام و واحد عملیاتی اورژانس آذربایجان‌غربی در شهریور ماه افزود: در این مدت، ۴۵ هزار و ۳۷۴ تماس با مرکز پیام اورژانس آذربایجان‌غربی ثبت شده که از این تعداد، پنج هزار و ۶۴۸ مورد مزاحمت تلفنی، پنج هزار و ۵۴۸ تماس غیر اورژانسی و یکهزار و ۲۷۴ تماس مشاوره پزشکی بوده است.

فرزین اظهارکرد: درهمین مدت، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ استان درمجموع ۱۰ هزار و ۹۱۹ مأموریت عملیاتی انجام دادند که به واسطه آن ۹ هزار و ۷۶۱ مددجو خدمات درمانی و امدادی دریافت کردند.

وی گفت: از این مأموریت‌ها، سه هزار و ۳۱۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و شش هزار و ۴۵۰ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

رضازاده افزود: یکهزار و ۱۳ مورد درمان در محل برای بیماران و مصدومان انجام شده و شش هزار و ۵۱۱ نفر پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه به منظور تسریع در امدادرسانی ۷۲۷ مأموریت موتورلانس انجام گرفته است، اضافه کرد: ۵۴ مأموریت اتوبوس آمبولانس در شرایط حوادث ویژه انجام و چهار مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال سریع بیماران در شرایط بحرانی صورت گرفته است.