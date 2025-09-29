به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اینترنت پرسرعت روستای‌های قازانلو، قره قویونلو و قوزلوی افشار شهرستان شاهین دژ با حضور نماینده مجلس و فرماندار شهرستان با سرمایه‌گذاری ۶۴ میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید.

قاسم جلیلی‌نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در حاشیه بهره برداری از پروژه، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: افتتاح سایت جدید، امکان دسترسی اهالی روستای‌های قازانلو، قره قویونلو و قوزلوی افشار شهرستان شاهین دژ به خدمات پرسرعت ارتباطی و اینترنت پهن‌باند را فراهم کرده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این سایت، پوشش کامل شبکه در روستا برقرار شد و جمعیت این منطقه از مزایای خدمات ارتباطی بهره‌مند می‌شوند.

جلیلی نژاد ادامه داد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه آموزش‌های مجازی، رونق کسب‌وکار‌های دیجیتال و دسترسی بهتر مردم به خدمات دولت الکترونیک ایفا کند