پخش زنده
امروز: -
اینترنت پرسرعت روستایهای قازانلو، قره قویونلو و قوزلوی افشار شهرستان شاهین دژ با سرمایهگذاری بیش از ۶۴ میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اینترنت پرسرعت روستایهای قازانلو، قره قویونلو و قوزلوی افشار شهرستان شاهین دژ با حضور نماینده مجلس و فرماندار شهرستان با سرمایهگذاری ۶۴ میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات به بهرهبرداری رسید.
قاسم جلیلینژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجانغربی در حاشیه بهره برداری از پروژه، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: افتتاح سایت جدید، امکان دسترسی اهالی روستایهای قازانلو، قره قویونلو و قوزلوی افشار شهرستان شاهین دژ به خدمات پرسرعت ارتباطی و اینترنت پهنباند را فراهم کرده است.
وی افزود: با راهاندازی این سایت، پوشش کامل شبکه در روستا برقرار شد و جمعیت این منطقه از مزایای خدمات ارتباطی بهرهمند میشوند.
جلیلی نژاد ادامه داد: این اقدام میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه آموزشهای مجازی، رونق کسبوکارهای دیجیتال و دسترسی بهتر مردم به خدمات دولت الکترونیک ایفا کند