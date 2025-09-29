پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از افزایش ۱۵ درصدی تولید گوشت مرغ و جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی این استان در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از روابطعمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، علیحسین احدی عالی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۷ میلیون و ۴۱۹ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده، درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بوده است.
وی افزود: میزان تولید گوشت مرغ نیز با ۱۵ درصد افزایش به ۳۱ هزار و ۵۵۰ تن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ رسیده است، درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۳۷ تن گوشت مرغ تولید شده بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اینکه تولید گوشت مرغ در استان اردبیل فراتر از نیاز داخلی است، گفت: حدود ۱۵ درصد از تولیدات استان به سایر استانهای کشور صادر میشود.
احدی عالی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی تولید جوجه یکروزه گوشتی در مزارع مرغ مادر استان خبر داد و تصریح کرد: در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۹۸ میلیون ۹۰۹ هزار قطعه جوجه یکروزه گوشتی در استان تولید شده است، درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۰،۸۰۲،۲۱۲ قطعه بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: استان اردبیل بهتنهایی نزدیک به ۱۳ درصد از نیاز جوجه یکروزه گوشتی کشور را تأمین میکند.