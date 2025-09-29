پخش زنده
نشست مشترکی با هدف رفع موانع و تسهیل پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ ویژه شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این نشست با حضور جلیلینژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ملازاده مدیر امور شعب پستبانک آذربایجان غربی و کارشناسان مرتبط برگزار گردید.
در این جلسه، وضعیت درخواستهای ثبتشده و روند بررسی پروندههای متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ بررسی شد و راهکارهایی برای تسریع در فرآیند پرداخت و جذب حداکثری سهمیه استان ارائه گردید.
جلیلینژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با تأکید بر اهمیت این تسهیلات گفت:تسهیلات تبصره ۱۸ میتواند ضمن حمایت از کسبوکارهای فناور و دانشبنیان، زمینهساز اشتغال فارغالتحصیلان حوزه فناوری اطلاعات شده و گامی مهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال استان باشد.
جلیلی نژاد با بیان اینکه برخی از مشکلات حاصل تفسیر نادرست از برخی بندهای دستورالعملها بوده است، عنوان کرد: با تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات در مرحله بانکی، متقاضیان با رعایت چهارچوبها و قوانین بانکی، سریعتر میتوانند به تسهیلات مربوطه دست پیدا کنند.
در پایان جلسه، بر همافزایی و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات به شرکتهای فاوا تأکید شد.