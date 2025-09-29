پخش زنده
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پارس در جاده مُهر به عسلویه یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش به خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس اورژانس مهر گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پارس در جاده مهر به عسلویه، یک جوان جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.
سعید رستگاری افزود: یکی از مصدومان این حادثه با آسیبهای چندگانه و دیگری با قطع عضو از ناحیه پای چپ، پس از اقدامات اولیه درمانیاز سوی نیروهای اورژانس به بیمارستان لامرد منتقل شدند.
رستگاری بیان کرد: خدمترسانی به حادثه توسط دو دستگاه آمبولانس ۱۱۵ از پایگاه شهری مهر و پایگاه جادهای وراوی با تلاش تکنسینهای اورژانس انجام شد.