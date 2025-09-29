به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس هیات سوارکاری آق قلا گفت: در این مسابقات ، چابکسواران با ۶۶راس اسب از نژاد های ترکمن ، دوخون وتروبرد، در ۶ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰متری در مجموعه سوارکاری آق_قلا باهم به رقابت پرداختند.

حمید موحد افزود :در پایان این هفته از رقابت‌ها ایمان انفاس ، ماجد بشگرد ، آق اویلی بشگرد ، بنیامین جرجانی ، مومن بهادر و بنیامین جرجانی عنوان‌های نخست دورهای مختلف این هفته از مسابقات را کسب کردند.

وی افزود: در پایان روز دوم این هفته از مسابقات در مجموع مبلغ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.



