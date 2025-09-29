جلسه بررسی طراحی دوره‌های استاندارد آموزش عمومی قرآن کریم ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ششم مهرماه با حضور مدیران و مسئولان قرآنی دستگاه‌های مختلف، در دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، محمدرضا مسیب‌زاده، مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون، با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر پیگیری طراحی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی قرآن برای کارکنان دولت، از این اقدام به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون یاد کرد.

وی با بیان اینکه اجرای بند پنج از راهبرد ملی سوم در سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: پیگیری اجرای اسناد راهبردی، مهم‌ترین وظیفه دبیرخانه است.

در ادامه، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تغییر رفتار سازمانی بر مبنای مفاهیم قرآنی، خواستار توجه بیشتر سازمان امور اداری و استخدامی کشور به این موضوع شد.

مرتضی خدمتکارآرانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش و توسعه مشارکت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز، با اشاره به فضای مساعد در دولت، پیشنهاد استفاده از دوره‌های ضمن خدمت ادارات را برای اجرای این طرح ارائه کرد.

مهدی شکری، معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن‌الکریم، نیز بر لزوم نیازسنجی دقیق و هماهنگی با اهداف سند راهبردی تأکید کرد و امیرحسین قزل‌ایاغ، مسئول دبیرخانه طرح «زندگی با آیه‌ها» پیشنهاد کرد هر وزارتخانه متناسب با ظرفیت‌های خود اقدام به برگزاری این دوره‌ها کند.

میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نیز با تأکید بر تنوع مخاطبان، خواستار تعیین اهداف متقن قبل از انتخاب ابزار‌هایی نظیر دوره‌های ضمن خدمت شد.

در ادامه، احمد بانی‌ابیانه، مسئول دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، با اشاره به مفاد سند راهبردی، سازمان تبلیغات اسلامی را مجری اصلی اقدام مربوط به آموزش کارکنان دانست و بر ضرورت توجه به دوره‌های حضوری و مجازی تأکید کرد.

این گزارش می‌افزاید، حجت‌الاسلام تقی‌زاده بر برنامه‌ریزی برای سه‌ماهه رجب، شعبان و رمضان و استفاده از مدل‌های موفق جهانی تأکید کرد و خدمتکارآرانی نیز خواستار برگزاری محافل قرآنی ویژه در دستگاه‌ها طی ماه رمضان شد.

پیشنهادات دیگری همچون بررسی اولیه طرح‌ها در هیئت اندیشه‌ورزی دبیرخانه، بهره‌گیری از تجربه دوره‌های ضمن خدمت، و اجرای برنامه حفظ موضوعی قرآن متناسب با اهداف نه‌گانه آموزش عمومی نیز در این جلسه مطرح شد.

در پایان، با توجه به مسئولیت تعیین‌شده برای سازمان تبلیغات اسلامی در سند راهبردی، مقرر شد این سازمان طرح اولیه دوره آموزش عمومی قرآن کارکنان دستگاه‌های اجرایی را با عنوان:

«توسعه اجرای دوره‌های استاندارد آموزش عمومی قرآن برای کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری، همراه با اعمال تشویقات اداری مناسب» طراحی و به دبیرخانه ارسال کند.