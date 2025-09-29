به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگبلویه و بویراحمد ، به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت از موزه در حال ساخت دفاع مقدس در یاسوج بازدید کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید، گفت: موزه دفاع مقدس و مقاومت در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع و زیربنای ۵ هزار متر مربع در شهر یاسوج در حال ساخت است.

سرهنگ سلمان خواست خدایی افزود: زمین این طرح با همکاری شهرداری یاسوج تامین شده و کار ساخت آن از آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع شد.

خواست خدایی پیشرفت کاری این طرح فرهنگی را ۶۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در این طرح فرهنگی، گالری‌های مختلف از سابقه تاریخی استان، کودکستان تا دستاورد‌های پیشکسوتان دفاع مقدس پیش بینی شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ سوژه مختلف برای نمایش در این موزه شناسایی شده است که تاکنون ۵۰ سوژه نیز به طور کامل مستندسازی و نگارش شده تا در این فضا پیاده‌سازی شوند.

سرهنگ خواست خدایی ادامه داد: این مجموعه شامل یک سالن آمفی تئاتر گنبدی با گنجایش ۳۰۰ نفر است که به عنوان یک مجموعه مجزا با ویژگی‌های خاص نور و صدا طراحی شده است.