اداره ایمنی و ترافیک استان تهران در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۳۱۲۰ کاربر جاده‌ای، عمدتاً موتورسواران، را تحت آموزش‌های ایمنی قرار داده و همزمان ۳۱۲۰ کلاه ایمنی رایگان توزیع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد جهانی از اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های آموزشی ایمنی در شش ماهه اول سال جاری خبر داد. طی این مدت، ۳۱۲۰ نفر از کاربران جاده‌ای، به ویژه موتورسواران، در شهرستان‌های پرتردد استان تحت آموزش‌های لازم برای نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و ترافیک قرار گرفتند. در راستای این آموزش‌ها، ۳۱۲۰ کلاه ایمنی نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

در کنار آموزش، اقداماتی نظیر نصب ۴۶۹۷ قطعه برچسب شبرنگ بر روی موتورسیکلت‌ها، وانت‌بارها، کامیون‌ها و تریلی‌ها نیز به منظور افزایش دید و ایمنی این وسایل نقلیه انجام شده است. همچنین، ۱۱۰۰ دستگاه کامیون و ۳۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در این بازه زمانی مورد کنترل و نظارت قرار گرفتند.

در حوزه مدیریت بار و تخلفات، بیش از ۴۵۰۰ مورد تخلف اضافه تناژ شناسایی و ۶۳۸۳ پروانه عبور بارهای ترافیکی صادر شده است. علاوه بر این، ۲۱۲ مورد تخلف از سوی رانندگان و شرکت‌ها که منجر به تکرار شده بودند، برای رسیدگی قانونی به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید.

برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن، سه نشست کمیسیون ایمنی با حضور معاون عمرانی استانداری و سایر اعضای ذی‌ربط برگزار گردید که تأثیر بسزایی در کاهش حوادث داشته است.

نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی، آموزش موتورسواران و ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی، و شناسایی تخلفات اضافه‌بار از دیگر وظایف اصلی اداره ایمنی و ترافیک استان تهران در این دوره زمانی است.