رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی ۴ هزار و ۵۹۷ زندانی جرایم غیرعمد در ۶ ماهه امسال خبر داد و گفت: هم اکنون ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور در حال تحمل حبس هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید اسدالله جولایی در نشست خبری با اصحاب رسانه و در تشریح اقدامات این ستاد در ۶ ماهه امسال افزود: مقام معظم رهبری همواره به این ستاد کمک می‌کنند و امسال نیز، ایشان ۴ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کردند.

وی همچنین گفت: از ابتدای فعالیت ستاد دیه تاکنون۱۸۶ هزار زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: مبلغ بدهی این ۴ هزار و ۵۹۷ زندانی ۱۸ همت بود که از این تعداد ۲۶۷ نفر خانم و ۴ هزار و ۳۳۰ نفر آقا بودند.

از این ۱۸ همت، ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان از محل گذشت رضایتمندانه شکات و قبول درخواست اعسار از سوی دستگاه قضایی تامین شده است.

جولایی افزود: در ماه ربیع‌الاول امسال و به مناسبت اعیاد مبارک این ماه، ۸۰۳ زندانی در قالب پویش 《به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم》 آزاد شدند که مبلغ بدهی این مددجویان ۲۵۲ میلیارد تومان بود.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۸۰۳ زندانی آزاد شده، ۸ نفر مربوط به حوادث رانندگی، ۱۰ نفر حوادث کارگاهی، ۲۴ نفر جرایم شبه عمد، ۲ هزار و ۹۹۵ نفر بدهکار مالی و ۲۸۶ نفر بدهکار نفقه بودند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور گفت: با وجود ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور که از این تعداد ۸۸۸ نفر زن و ۱۶ هزار و ۸۵۹ نفر مرد هستند ، مبلغ بدهی این محکومان ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

وی در تشریح نوع محکومیت این مددجویان، گفت: از مجموع این مددجویان، ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر بدهکار مالی، ۲۹۹ نفر بدهکار دیه حوادث کارگاهی و ۲ هزار و ۷۳۸ نفر بدهکار مهریه هستند.