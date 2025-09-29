طرح حیاط تهران با هدف خروج محله اسلام‌آباد از بافت فرسوده آغاز شد؛ طرحی که بر اساس آن هزار و۱۰۰ واحد مسکونی در اراضی شهرداری به ساکنان تحویل خواهد شد و بیش از ۸۶ درصد محدوده نیز به فضای سبز و خدمات عمومی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز اجرای طرح «حیاط تهران» در منطقه ۲ شهرداری تهران خبر داد و گفت: این طرح در راستای خروج محله‌های فرسوده از شرایط نامطلوب در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. بر اساس این برنامه، شهرداری ساخت اراضی در اختیار خود را ذیل طرح حیات تهران برای تامین مسکن معوض در اختیار ساکنان محدوده قرار می‌دهد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به اجرای طرح «کلید به کلید» در محدوده اسلام‌آباد افزود: در این پروژه ساخت یک‌هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در اراضی متعلق به شهرداری تهران پیش‌بینی شده است و توافقات لازم برای آغاز عملیات اجرایی صورت گرفته است. هم‌اکنون عملیات گودبرداری آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ظرف مدت یک سال به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، ساکنان بافت فرسوده اسلام‌آباد جابه‌جا می‌شوند و محل فعلی سکونت آن‌ها به فضای سبز، خدماتی و گردشگری تبدیل خواهد شد. بر اساس طرح پیش‌بینی شده، ۸۶ درصد از این محدوده به کاربری‌های عمومی شامل پارک، فضای سبز، گردشگری و اتصال به روددره اوین–درکه اختصاص می‌یابد و تنها ۱۴ درصد آن به کاربری مسکونی و خدمات وابسته تعلق دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص شیوه جابه‌جایی ساکنان نیز توضیح داد: انتقال ساکنان در سه قالب صورت می‌گیرد؛ یا واحد مسکونی معوض به آنان واگذار می‌شود، یا زمینی در محدوده همان محله جهت درجاسازی در اختیارشان قرار می‌گیرد و یا در قالب طرح کلید به کلید، واحدهای جدید به فاصله کوتاه از محل سکونت فعلی آنها تحویل می‌شود.