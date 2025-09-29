پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بافق: به مناسبت هفته گردشگری و همزمان با روز جهانی جهانگردی، نخستین تور و رویداد بافقگردی با همراهی سپاه و بسیج این شهرستان برگزار شد.
وی ادامه داد: این تور از میدان امامزاده عبدالله آغاز شد و با حرکت به سمت میدان خان، کاروانسرا و موزه وحشی بافقی ادامه یافت و در طول مسیر، روایتگری تاریخی برای شرکتکنندگان صورت گرفت. وی بیان کرد: بازدید از مسجد جامع شهرستان نیز در برنامه گنجانده شده بود.
وی هدف از برگزاری این رویداد را معرفی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری بافق دانست و گفت: این شهرستان علاوه بر جاذبههای مذهبی همچون امامزاده عبدالله، دارای معادن ارزشمند، طبیعت بکر کویری، روستاهای منحصربهفرد و ظرفیتهای محیط زیستی ویژهای است که میتواند در توسعه گردشگری نقش مهمی ایفا کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق با بیان اینکه این شهرستان بیش از ۵۵ جاذبه تاریخی و طبیعی ثبتشده دارد، افزود: وسعت کویر بافق بیش از یکهزار و ۵۰۰ هکتار است که هر ساله بیشترین گردشگر را به خود جذب میکند.
موسوی تصریح کرد: ترکیب کمنظیر آثار تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی در کنار موقعیت جغرافیایی خاص، بافق را به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان یزد تبدیل کرده است و امید میرود با همکاری مردم و مشارکت سرمایهگذاران، رونق بیشتری در این حوزه ایجاد شود.