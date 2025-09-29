به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۳۸.۷ میلیون دلار، ۷۴.۲ میلیون درهم، ۲۲.۸ میلیون یورو و ۴.۸ میلیون یوآن مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این مقدار معاملات ۸۶.۳ میلیون دلار است.

ارزش کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۶ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۷ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار، ۱۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون درهم، ۵۸۱ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۵۳۸ میلیون یوآن، ۱۳۴ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون روبل بوده است.