رقابتهای تکواندو جام سفیر تحت عنوان مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم کمتر از ۲۱ سال برای اعزام به مسابقات جهان کنیا به مدت ۷ روز در تبریز برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی نخستین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کمتر از سال ۲۱ جهان به میزبانی کشور کنیا برگزار خواهد شد. بر همین اساس رقابتهای قهرمانی کشور به عنوان نخستین دوره از رقابتهای انتخابی، تحت عنوان جام سفیر ۱۰ تا ۱۶ مهرماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار خواهد شد.
برای حضور در این مسابقات ۶۳۰ تکواندوکار دختر و ۶۹۰ تکواندوکار پسر ثبت نام کردهاند. مسابقات دختران دهم تا دوازدهم مهرماه و مسابقات گروه پسران سیزدهم تا شانزدهم مهرماه پیگیری خواهد شد.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، رقابتهای فوق با همکاری مشترک فدراسیون تکواندو و سفارت کره جنوبی با هدف ارتقاء سطح فنی تکواندوکاران و تبادل فرهنگی میان ورزشکاران ایرانی و کرهای برنامهریزی شده است.
مسابقات جام سفیر جوانان برای رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال نیز برگزار خواهد شد که با استقبال گسترده ورزشکاران جوان مواجه شد.