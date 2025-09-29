به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی قدس سپاه در این مراسم با اشاره به ماهیت دشمنی آمریکا با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی آمریکا با ایران به خاطر حمایت از مظلومان و روحیه استکبارستیزیِ جمهوری اسلامی است.

سردار باقرزاده افزود: واقعیت این دشمنی آن است که آمریکا می‌خواهد ما از آرمان‌های خود دست برداریم و تسلیم خواسته‌های او شویم، اما ماهیت انقلاب اسلامی هرگز چنین اجازه‌ای به ما نداده است و ما تا آخرین نفس در راه اسلام و انقلاب اسلامی و پاسداری از خاک پاک میهنمان و عزت و اقتدار ملی مقاومت خواهیم کرد.