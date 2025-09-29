پخش زنده
یاد و خاطره شهدای اقتدار و نبرد مقدس ۱۲ روزه اخیر در مراسمی با حضور مردم انقلابی هریس گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی قدس سپاه در این مراسم با اشاره به ماهیت دشمنی آمریکا با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی آمریکا با ایران به خاطر حمایت از مظلومان و روحیه استکبارستیزیِ جمهوری اسلامی است.
سردار باقرزاده افزود: واقعیت این دشمنی آن است که آمریکا میخواهد ما از آرمانهای خود دست برداریم و تسلیم خواستههای او شویم، اما ماهیت انقلاب اسلامی هرگز چنین اجازهای به ما نداده است و ما تا آخرین نفس در راه اسلام و انقلاب اسلامی و پاسداری از خاک پاک میهنمان و عزت و اقتدار ملی مقاومت خواهیم کرد.