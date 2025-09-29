این مجموعه در مجموع ۱۱۰ هزار متر مربع وسعت دارد و بزرگترین باغ شهری شرق کشور محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این باغ شهرداری شامل سه قسمت از جمله باغ ملی قدیم، محوطه جلوی شهرداری، و میدان اجتماعات و باغ مفاخر است که

بهترین با بیان اینکه بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است افزود: این باغ شامل مبلمان شهری با طراحی‌های ویژه شامل نیمکت‌ها، چمن، پایه، چراغ، پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد شامل درخت مثمر و درخت‌ها و گیاهان متفاوت غیر مثمر، نورپردازی کامل با ۲۴ برج نوری، ۶۰ پایه چراغ چمنی و احداث مسجد به نام شهید رئیسی در وسعت ۵۰۰ متر مربع، سرویس بهداشتی و وضوخانه است.

شهردار بیرجند گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و بودجه دولتی ندارد و منابع درآمدی ما شامل عوارض، تعرفه بها، فروش مایملک شهرداری و کمک‌هاییست که می‌توان به شهرداری انجام داد.

وی گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش حقوق کارمندان شهرداری در هر سال محقق می‌شود، در صورتی که افزایش تعرفه و عوارض بها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده که دخل و خرج ما برابر نیست و راه حل این مشکل، کاهش شهر فروشی و افزایش جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است.

شهردار بیرجند افزود: به عنوان مثال، پروژه برج ۴۶ طبقه در دو سال قبل در صورت اجرا گردش مالی ۵ و ۱۰ همتی ایجاد می‌کرد که طی آن بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع مسکن، مغازه و مکان تفریحی ایجاد و به دنبال آن گردش مالی چند همتی ماهانه نصیب شهر می‌شد که منجر به تولید شغل و صاحب برند شدن می‌شد و مذاکرات این پروژه در سطح شهرداری با ارتش به نتیجه رسید، اما به دلایل متعدد در شورای شهر رد شد.

بهترین گفت: طبق قانون، پیاده‌رو‌ها متعلق به مالک است (مثلاً کنار خانه، مدرسه، مسجد) و ما بیش از ۸۰ هزار متر مربع در پیاده‌رو‌های عمومی پیاده‌روسازی کرده‌ایم.

وی در خصوص حفاری‌های سطح شهر نیز افزود: یک سری حفاری‌ها مربوط به شهرداری و برخی دیگر مربوط به دستگاه‌های زیرساختی مانند آب و فاضلاب، گاز، مخابرات و... است که با مجوز شهرداری انجام می‌شود و مشکل ما این است که بسیاری از این حفاری‌ها انجام می‌شود، اما برای آسفالت و پر کردن تحویل شهرداری داده نمی‌شود.

شهردار بیرجند گفت: سلسله افتتاحیه‌های شهرداری طی چند ماه آینده ادامه دارد و آبان ماه افتتاح بوستان زعفران (انت‌های مدرس، خیابان ۱۳ آبان)، آذر ماه افتتاح بوستان نهج‌البلاغه (در سراب) و در دی ماه بازگشایی امتداد بلوار معلم را شاهد خواهیم بود.

بهترین افزود: در جهت جهش مدیریت شهری از طریق سرمایه‌گذاری، یک اطلس به نام «اطلس سرمایه‌گذاری» تنظیم شده که در ویرایش دوم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناب در بیرجند با در نظر گرفتن سلایق مختلف معرفی شده‌اند و در اینجا مجوز‌های بی‌نامی وجود دارند که مراحلشان شروع شده و منتظر سرمایه‌گذار هستند.

وی گفت: یکی از کار‌های ما ایجاد خیابان غذا در بوستان زعفران در خیابان ۱۳ آبان است که با سرمایه‌گذار صحبت شده تا مغازه‌هایی با طراحی‌های مختلف برای سنین و سلیقه‌های گوناگون در نظر بگیرد.

شهردار بیرجند در پایان از مردم خواست تا در حفظ بوستان‌های شهری و نگهداری چمن و سردیس‌ها کوشا باشند، چرا که اینها جزو ثروت شهر و دارایی‌های خود مردم است.