رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: بورس از قوانین حوزه خودرو پشتیبانی نمیکند و فروش خودرو در بورس راهکاری موقت است که نمیتواند تداوم داشته باشد.
فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: عرضه خودرو در بورس راهکار حل مشکلات صنعت خودروسازی نیست و ففط برای فرار از قیمت گذاری است.
وی افزود: خودروسازان به جای تلاش برای دور زدن قانون باید به مقررات کشور پایبند باشند و در چارچوب قانون عمل کنند.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: در قانون تنها مرجع تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است و ستاد تنظیم بازار هم ضوابطی برای آن در نظر میگیرد، همه خودروسازان باید از مصوبات این دو نهاد تمکین کنند.