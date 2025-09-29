رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: بورس از قوانین حوزه خودرو پشتیبانی نمی‌کند و فروش خودرو در بورس راهکاری موقت است که نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

مقیمی: عرضه خودرو در بورس، راهکاری موقت و غیرقانونی است

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: عرضه خودرو در بورس راهکار حل مشکلات صنعت خودروسازی نیست و ففط برای فرار از قیمت گذاری است.

وی افزود: خودروسازان به جای تلاش برای دور زدن قانون باید به مقررات کشور پایبند باشند و در چارچوب قانون عمل کنند.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: در قانون تنها مرجع تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است و ستاد تنظیم بازار هم ضوابطی برای آن در نظر می‌گیرد، همه خودروسازان باید از مصوبات این دو نهاد تمکین کنند.