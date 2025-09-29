به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتش پاد سعید قادری ضمن تبریک روز آتش‌نشان به نیروهای تلاش‌گر و خدوم سازمان آتش‌نشانی، و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان اظهار کرد:‌ طی شش‌ ماهه اول سال‌جاری ۲۵۴۰ عملیات اطفاء حریق و امداد ونجات توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی انجام شده که از این تعداد ۹۹۴ مورد مربوط به حوادث آتش‌سوزی و ۱۵۴۶ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات بوده است.

وی تعداد نجات‌یافتگان در این حوادث را ۱۵۲۷ نفر عنوان کرد و افزود: همچنین در این حوادث ۱۸۳ نفر مصدوم و ۳۴ نفر نیز جان‌ باختند و تعداد شش آتش نشان نیز دچار مصدومیت شدند.

قادری گفت: استقرار حفاظتی آتش‌نشانان در مراسمات ملی، مذهبی،‌ ورزشی و ... را ۱۷۹ مورد اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه در سطح کلانشهر کرمانشاه نیاز به خودرو نردبان ۶۴ متری از ضروریات سازمان آتش نشانی می باشد.

قادری اضافه کرد: سازمان آتش نشانی کرمانشاه با ۱۱ ایستگاه فعال و تعداد ۲۰۰ نیروی عملیاتی با شماره تماس ۱۲۵ بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شهروندان عزیز می باشد.