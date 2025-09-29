طلای وارده باید طبق مصوبه‌ در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا، تحویل، عرضه و به فروش برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مطابق با تصویب نامه هیات وزیران، ورود طلا به صورت شمش استاندارد حداکثر به میزان مندرج در مجوز سرمایه گذاری خارجی با اظهار، بدون ثبت سفارش با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا براساس منابع معتبر بین المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی امکان پذیر است.

