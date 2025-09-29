به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جواد گودرزی گفت: امسال از سطح یک هزار و ۴۲۶ هکتار زمین زیر کشت انگور در بروجرد، ۱۷ هزار و ۲۴۰ تن انگور برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود:انگورهای برداشت‌شده از نوع یاقوتی، عسگری و منقا بوده که بیشتر انگور تولیدشده در این شهرستان برای تبدیل به شیره و سرکه مصرف می‌شود.

گودرزی با اشاره به نبود صنایع تبدیلی در بروجرد گفت:از سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع تبدیلی در زمینه ی فرآوری مرکبات استقبال می‌ کنیم .

وی بیان کرد: انگور تولیدی این شهرستان علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های هم‌جوار صادر می‌شود.