سرپرست تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان گفت: تولید داروی درمان فیبروز ریه و سرطان‌های تنفسی برای نخستین بار در کشور توسط یک شرکت دانش بنیان وابسته به پارک فناوری پردیس صورت گرفته و نتایج خوبی در کارازمایی‌های بالینی بدست آورده است.

ریحانه رحمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در خصوص تولید داروی درمان فیبروز ریوی و سرطان‌های تنفسی افزود: این محصول و سایر محصولاتی در شرکت دانش بنیان زیر نظر پارک فناوری پردیس تولید میشود برای نخستین بار در کشور تولید شده اندو این دارو در درمان فیبروز ریه و سرطان‌های تنفسی کارایی دارد.

وی ادامه داد: این محصول حاصل تلاش گروهی از متخصصان کشور یک شرکت دانش بنیان مستقر در شتاب دهنده پارک فناوری پردیس است که بر تولید دارو‌های پیشرفته تمرکز دارد

رحمانی گفت: پیش از این، تولید این دارو در اختیار آلمان و امریکا بود و اکنون ایران در منطقه اولین تولید کننده و در جهان جایگاه سوم را به دست آورده است

مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان ادامه داد: این دارو دارای جذب بالایی است و با دست یابی به فرمولاسیون منحصر به فردی که این دارو دارد، توانسته در کارآزمایی‌های بالینی بیش از ۹۵ درصد اثربخشی داشته و در مقایسه با نمونه خارجی کیفیت خوبی دارد.

وی گفت: تا کنون بیش از هزار بیمار با کمک این داروی ایرانی تحت درمان قرار گرفته‌اند و نتایج موفقیت تمیزی حاصل شده است

رحمانی گفت: این دارو در انواع نارسایی‌های ریوی کاربرد دارد و با توجه به اینکه قیمت داروی خارجی مشابه این دارو بیش از هزار دلار است در حالیکه نمونه ایرانی تولید شده فقط یک پنجم نمونه خارجی هزینه دارد.

وی در پایان گفت: این دارو بیماران ریوی را از پیوند ریه بی نیاز می‌کند.