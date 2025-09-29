مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: ۴ میلیون ۶۴۵ هزار و ۸۲۵ مگاوات ساعت انرژی برق در نیمه اول امسال توسط این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی اظهار کرد: تأمین برق پایدار و خدمت رسانی مستمر به مردم رسالت ما است و همواره همه‌ی تلاش خود را جهت دستیابی به اهداف و برنامه‌های تولیدی خود بکار می‌گیریم تا در این خدمت بزرگ به مردم عزیز خوزستان و کشورمان سربلند باشیم.

وی با اشاره به نقش حیاتی نیروگاه رامین اهواز در پایداری شبکه برق خوزستان و کاهش چالش‌های مرتبط با ناترازی انرژی، افزود: مهمترین برنامه راهبردی و عملیاتی نیروگاه رامین اهواز تولید حداکثری انرژی حیاتی برق در تابستان و ایام پیک مصرف برق امسال بوده و سعی کردیم طی این مدت با هر ۶ واحد تولیدی خود در راستای پایداری شبکه گام برداریم.

حافظی ادامه داد: متوسط تولید لحظه‌ای این نیروگاه در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲۲ مگاوات ساعت و و واحد‌های تولیدی در این مدت ۲۰ هزار و ۹۰۱ ساعت بوده است.

لازم به ذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور و تأمین کننده برق عمده استان خوزستان می‌باشد و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کنند