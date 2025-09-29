به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: با گزارش دوست‌داران طبیعت مبنی بر حضور یک دستگاه پراید با دو سرنشین و اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در حاشیه منطقه حفاظت شده ارس سیستان، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفت.

هادی موسی پور افزود: بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت با همراهی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج ۹ بلال، به محل مورد گزارش اعزام شدند و دو فرد مورد نظر را در حال شکار پرندگان وحشی دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از خودروی شکارچیان یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز، ۱۱ تیر فشنگ، لاشه سه قطعه کبک وحشی، یک دستگاه دوربین چشمی، یک قبضه چاقو و پنج عدد «لنسر» صید ماهی کشف و در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون شکار و صید، توقیف شد.

موسی پور ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.