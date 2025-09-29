در هفته نیروی انتظامی پویش خرید امن در کهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس فتای استان گفت: در هفته نیروی انتظامی با هدف ایجاد امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی پویش سراسری خرید امن از طریق آگاهیبخشی و با شعار ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن از ۱۲ الی ۱۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان اجرا میشود. سرهنگ سید مهدی عمران فر با بیان اینکه پیشگیری از کلاهبرداریهای آنلاین، افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کلاهبرداری اینترنتی از اهداف این پویش است، افزود: محورهای اصلی این پویش شامل آموزش روشهای امن خرید اینترنتی به کاربران و راههای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، جرایم رایج در خریدهای اینترنتی و خطرات خرید از شبکههای اجتماعی است. عمران فر اضافه کرد: همزمان با اجرای این پویش مسابقه کتابخوانی و نقاشی با محورهای اشاره شده و همراه با جوایز نفیس و ارزنده برگزار میشود و شهروندان و دانش آموزان میتوانند برای شرکت در مسابقه به آدرس cyberpunk.ir/azmoon مراجعه کنند. وی ادامه داد: حین برگزاری این پویش موضوعاتی همچون کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای جعلی در سایتهای آگهی محور و درخواست بیعانه، آگهیهای جعلی تحت عنوان کاریابی برای سوء استفاده از افراد جویای کار، وام فوری، خریدهای ناامن از کانالها و صفحات شبکههای اجتماعی و ارسال پیامهای جعلی حاوی لینک تحت عناوین مختلف، شهروندان و کاربران فضای مجازی را از این نوع کلاهبرداریها آگاه کرده تا دیگر در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.