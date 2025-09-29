به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میاندوآب با اشاره به برگزاری جشنواره گردشگری، هنری و فرهنگی در میاندوآب گفت: این جشنواره به‌مناسبت هفته گردشگری چهارشنبه، ۹ مهرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مجتمع گردشگری مهر و نور واقع در روستای سوگلی‌تپه این شهرستان برگزار می‌شود.

فرج بابایی، با بیان اینکه حضور در این جشنواره برای عموم آزاد است، افزود: اجرای موسیقی سنتی، اجرای مسابقه، اجرای استندآپ با حضور کمدین‌های معروف از جمله آیتم‌های این جشنواره هستند.

بابایی اضافه کرد: همچنین درحاشیه این جشنواره نمایشگاه صنایع‌دستی با عرضه محصولات چوبی مانند معرق و منبت چوب، گلیم‌بافی، چرم‌دوزی و بافته‌های سنتی به مدت سه روز دایر خواهد بود.