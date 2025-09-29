پخش زنده
شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی به کانال ۲.۷۰۰.۵۱۹ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۲۱۲ واحد روی عدد ۸۰۸ هزار و ۸۰۹ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات بورس در پایان روز به ۱۴ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان رسید.
بیش از ۸۲ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و بیشترین ورود پول افراد حقیقی به صندوقهای سهامی بود.
صندوقهای در آمد ثابت نیز بیشترین خروج پول با رقم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان را ثبت کردند.
در مجموع بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
در دو روز گذشته نیز شاخص کل افزایش بیش از ۵۰ و ۶۰ هزار واحدی داشت.