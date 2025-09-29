به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب دفاع از ملت فلسطین و در پاسخ به نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین در پاسخ به تجاوز‌های اسرائیل به یمن، نیروی موشکی یمن در یک عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد اهدف حساس متعددی در یافای اشغالی (تل آویو) را مورد اصابت قرار داد.

وی گفت که این عملیات موفقیت آمیز بوده و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد.

سریع افزود: نیروی پهپادی یمن همچنین در عملیاتی منحصر‌به‌فرد با ۲ پهپاد ۲ هدف حیاتی در‌ام الرشراش (ایلات) را هدف قرار داد.

سخنگوی نیرو‌های یمن خاطرنشان کرد تنها گزینه امت عربی و اسلامی در برابر این دشمن که به کشور‌های عربی و اسلامی تجاوز می‌کند و مرتکب کشتار و نسل کشی در غزه می‌شود، نبرد و مقاومت و ارائه انواع حمایت‌ها به ملت مظلوم فلسطین و مقاومت شجاع و شریف آن است.

وی گفت که تا زمان توقف تجاوز‌ها به غزه و پایان دادن به محاصره این منطقه، یمن به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود عمل خواهد کرد.

این درحالی است که بامداد امروز (دوشنبه) ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک از یمن شلیک شده و مدعی شد که سامانه‌های پدافندی این رژیم آن را رهگیری کرده‌اند.

به گفته ارتش رژیم اسرائیل، این موشک باعث فعال شدن آژیر‌های خطر در چندین منطقه در اسرائیل شد.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز مدعی شد که رهگیری موشک با موفقیت انجام شده است.

همزمان، روزنامه یدیعوت آحرونوت نیز خبر داد که در پی این حمله، عملیات پرواز‌ها در فرودگاه بن‌گوریون به طور موقت متوقف شده است.