به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، افرادی که زبان اشاره برایشان نه فقط ابزار ارتباط بلکه پنجره‌ای به جهان پر از هیاهوست.

اما هشتم مهرماه هرسال فرصتی است برای توجه به توانمندی‌ها و چالش‌های این جامعه که در آن سکوت، معنای محدودیت نداشته باشد و فرصت برای همه برابر باشد.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان گفت: ۱۲ درصد از جمعیت معلولان استان را ناشنوایان تشکیل می‌دهند.

در خبر صبحدم امروز به بهرامی معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان ارتباط تلفنی برقرار کردیم .

همچنین رسولی مدیر کل بهزیستی استان نیز در استودیو خبر صبحدم حضور داشت تا برای واکاوی افزایش توانمندسازی و مشارکت اجتماعی ناشنوایان بیشتر توضیح دهند.