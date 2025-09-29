اداره کل انتقال خون استان اردبیل , از همه گروه‌های خونی دعوت کرد تا برای اهدای خون به پایگاه‌های ثابت و سایر انتقال خون در استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون فنی انتقال خون استان با اشاره روند کاهشی اهدای خون، از همه گروه‌های خونی مختلف دعوت کرد تا برای اهدای خون به پایگاه‌های ثابت و سایر این استان مراجعه کنند.

صمدی با اشاره به اینکه با همدلی عمومی، می‌توان ذخایر را تقویت و سلامت جامعه را تضمین کرد، افزود: از همه اقشار مردم و شهروندان درخواست داریم تا با اهدای خون این سازمان را در خدمت رسانی به بیماران یاری کنند.