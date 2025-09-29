سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: ۱۱۰ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ همت هم‌اکنون در حال ساخت است که به زودی به چرخه گردشگری استان اضافه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تبار قریب با اشاره به ظرفیت صنعت گردشگری خوزستان اظهار کرد: رشد فزاینده در حوزه ایجاد زیرساخت‌های هدفمند گردشگری ایجاد شده است و برای سرمایه‌گذاران به صورت روزانه مجوز صادر می‌شود.

وی افزود: بایدخوزستان را برای گردشگر داخل و خارجی بازشناسی کنیم که معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی در این زمینه اهدافی مشخص کرده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان سرزمین فرصت‌هاست خاطرنشان کرد: اکنون وقت این است از این فرصت‌ها بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های براب دهیاران و بخشداران به منظور برنامه‌ریزی در راستای توسعه گردشگری روستایی گفت: گردشگری مهمترین صنعت برای جلوگیری از بیکاری و مهاجرت از روستا‌ها است.

قریب توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم‌گردشگری در استان شکل‌گیری زیست بوم گردشگری مشترک میان دستگاه‌های مختلف دولتی، سرمایه‌گذاران، فعالان رسانه‌ای و فرهنگی و جوامع محلی است تا بتوانیم‌گردشگری خوزستان را رشد فزاینده بدهیم.