تیمهای نساجی مازندران و شهرداری نوشهر، فردا در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال به مصاف حریفان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور؛ فردا سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف برگزار میشود.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه فردا در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان نفت و گاز گچساران است.
شهرداری نوشهر که از ۵ بازی گذشته یک برد، ۲ مساوی و ۲ باخت به دست آورده با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد فردا به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز این بازی است.
تیم نساجی مازندران یکی دیگر از نمایندگان مازندران در این رقابتها از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه فردا در تهران به مصاف سایپا میرود.
نساجی از ۵ بازی گذشته خود ۳ پیروزی و ۲ مساوی کسب کرده و با ۱۱ امتیاز و هم امتیاز با تیم هوادار و به خاطر تفاضل کمتر در رده دوم جدول ایستاده است.
جدال فردای نساجی با سایپا از حساسیت زیادی برخوردار است چرا که سایپا با ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و برتری در این دیدار میتواند حکم به صدرنشینی تیم پیروز داشته باشد.
برنامه و اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال:
سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران
داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار
مس کرمان - داماشیان گیلان
داور: حسین اسماعیلی کمکها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی
نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه
داور: ابراهیم خاجانی کمکها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی
فرد البرز - هوادار تهران
داور: حسین زمانی کمکها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده
سایپا تهران - نساجی مازندران
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی
نود ارومیه - مس سونگون
داور: پوریا افشاریان کمکها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومیفر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد
پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر
داور: محمدعلی صلاحی کمکها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه
نفت بندرعباس - مس شهربابک
داور: محمدرضا دلاوری کمکها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی
صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم
داور: میثم عباسپور کمکها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری