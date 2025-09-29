تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر، فردا در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ فردا سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه فردا در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان نفت و گاز گچساران است.

شهرداری نوشهر که از ۵ بازی گذشته یک برد، ۲ مساوی و ۲ باخت به دست آورده با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد فردا به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز این بازی است.

تیم نساجی مازندران یکی دیگر از نمایندگان مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه فردا در تهران به مصاف سایپا می‌رود.

نساجی از ۵ بازی گذشته خود ۳ پیروزی و ۲ مساوی کسب کرده و با ۱۱ امتیاز و هم امتیاز با تیم هوادار و به خاطر تفاضل کمتر در رده دوم جدول ایستاده است.

جدال فردای نساجی با سایپا از حساسیت زیادی برخوردار است چرا که سایپا با ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و برتری در این دیدار می‌تواند حکم به صدرنشینی تیم پیروز داشته باشد.

برنامه و اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال:

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران

داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار

مس کرمان - داماشیان گیلان

داور: حسین اسماعیلی کمک‌ها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی

نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه

داور: ابراهیم خاجانی کمک‌ها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی

فرد البرز - هوادار تهران

داور: حسین زمانی کمک‌ها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده

سایپا تهران - نساجی مازندران

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی

نود ارومیه - مس سونگون

داور: پوریا افشاریان کمک‌ها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومی‌فر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد

پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر

داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه

نفت بندرعباس - مس شهربابک

داور: محمدرضا دلاوری کمک‌ها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی

صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم

داور: میثم عباسپور کمک‌ها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری