به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طرح سونوگرافی دام‌های ورودی به کشتارگاه صنعتی دام کشان دشت سهند ارومیه با هدف شناسایی دام‌های ماده آبستن و مولد و جلوگیری از کشتار آنها آغاز شد.

این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفته و نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی، رعایت اصول بهداشتی و شرعی، کاهش ضایعات اقتصادی و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو دارد.

این کشتارگاه به دامپزشک مجرب و متخصص در زمینه سونوگرافی دام مجهز است که امکان اجرای دقیق و صحیح فرآیند شناسایی دام‌های آبستن را فراهم می‌کند.

اجرای این طرح گامی موثر در صیانت از سرمایه دامی کشور و بهبود مدیریت گله‌ها به شمار می‌رود.