به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: با وجود افزایش ۴۰ درصدی کل عملیات‌ها در حوزه شهر رشت در ۶ ماه گذشته، حریق‌های مسکونی و تجاری در این شهر گردشگرپذیر که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به اوج خود رسیده بود، به خوبی کنترل شد.

وی افزود: آتش‌نشانان رشت در این مدت در ۴ هزار و ۵۱۵ مورد عملیات اطفاء حریق، امداد و نجات و ارائه خدمات ایمنی به شهروندان حضور داشتند.

وی از کاهش آتش سوزی منازل مسکونی و اماکن تجاری در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: این کاهش به دلیل توجه شهروندان به نکات ایمنی و آگاهی بخشی آتش نشانی است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در ۶ ماه گذشته هزار و ۸۵۸ مورد اطفاء حریق در استان ثبت شد که بیشترین آن مربوط به آتش سوزی در علفزار و ضایعات بوده است.

شهرام مومنی با بیان اینکه در این مدت ۳۹۲ مورد آتش سوزی منازل مسکونی ثبت شده است گفت: ۳۵ درصد آتش سوزی منازل مسکونی به دلیل اتصال در سیستم برق رسانی و وسایل برقی است.