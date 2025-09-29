جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دشمن حماقت کرد و این حماقت بر اساس یک محاسبه اشتباه بود که شکست را برای او به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دریادار پاسدار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازه‌های نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه که در این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، دنیای استکبار علیه ما صف‌آرایی کرد؛ اما شکست خورد؛ دشمن کار بسیار دقیقی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی انجام داده بود و از سال‌ها پیش این موضوع را دنبال می‌کرد.

سردار فدوی با اشاره به لزوم بازدارندگی در برابر تهدیدهای دشمنان، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن حماقت کرد و این حماقت بر اساس یک محاسبه اشتباه بود که شکست را برای او به ارمغان آورد.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: آمریکایی‌ها قبلاً بر اساس هزینه-فایده اقدام می‌کردند، اما اکنون روند حرکت خود را تغییر داده‌اند و تلاش می‌کنند که بر اساس یک تکلیف نامشروع، به ایران ضربه بزنند.

وی در ادامه با اشاره به جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، خاطرنشان کرد: در آن دوران، ما هزاران شهید تقدیم کردیم تا وجبی از خاک کشور جدا نشود.

سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأثیر توان بازدارندگی کشور بر تغییر محاسبات دشمن، اظهار داشت: نباید بگذاریم که دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود و یکی از اقدامات در این زمینه، ترویج فرهنگ دفاع مقدس و انتشار آثار مرتبط با آن است که می‌تواند بر محاسبات دشمن اثر بگذارد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت تبیین رخدادهای دفاع مقدس، یادآور شد: در دوران دفاع مقدس شاهد ازخودگذشتگی رزمندگان اسلام بودیم و در جنگ، صنایع نظامی ما رشد کرد و توسعه یافت.

وی با تأکید بر اینکه جنگ ما جنگ بین حق و باطل است و این جنگ تمام‌شدنی نیست، افزود: جنگ ما با ارتش رژیم بعثی جنگ بین ایمان و رذالت بود و این جنگ همیشه با مستکبرین عالم ادامه خواهد داشت.

سردار فدوی با بیان اینکه حزب خدا همیشه پیروز و حزب شیطان همیشه شکست خورده است، تصریح کرد: هرگز کفار بر مؤمنین سلطه پیدا نمی‌کنند و اگر ملتی مؤمن باشد، امکان ندارد که دشمن بر او سلطه پیدا کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: ما باید محصولات منتشرشده را در این مجموعه ارج بنهیم. شکل و محتوای کتاب در زمینه توجه مخاطب مؤثر خواهد بود و اگر کار خوب و جذاب باشد، می‌تواند مخاطبان زیادی را جذب کند.

وی با اشاره به لزوم کتاب خوانی در جامعه، اظهار داشت: ما در جهان در دسته کشور‌های کتابخوان دسته‌بندی نمی‌شویم؛ لذا باید کتابخوانی و مطالعه کتاب در جامعه بیشتر مد نظر قرار بگیرد.

سردار فدوی با بیان اینکه برای انتشار یک کتاب زحمت زیادی کشیده می‌شود، گفت: یک کتاب خوب باید طوری باشد که اگر مخاطب سه یا چهار سطر از آن را خواند، دیگر آن را زمین نگذارد؛ البته نویسندگان خوبی در کشور داریم که کتاب‌های بسیار خوبی در حوزه دفاع مقدس نوشته‌اند و می‌توان با نوشتن کتاب جذاب، مخاطبان را به خوبی جذب کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر لزوم نگارش کتاب درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: زحمات زیادی برای انتشار این ۴۶ جلد کتاب کشیده شده و حقیقتاً مؤلفان آن تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند تا کتاب‌ها منتشر شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه راهبرد آمریکا مقابله با ایران و حمایت از رژیم صهیونی است، خاطرنشان کرد: آمریکا اعتقاد دارد که با این اقدامات، ظهور حضرت عیسی مسیح (ع) را با تفسیر خودشان تسریع می‌بخشند؛ غافل از اینکه حضرت مسیح ظهور می‌کند، اما پس از ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این اتفاق رخ می‌دهد.

سردار فدوی همچنین در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) از ابتدای پیروزی انقلاب تأکید داشتند که باید به تکلیف خود عمل کنیم. اگر چنین کنیم، هیچ‌گاه دشمن دچار اشتباه محاسباتی نمی‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در جنگ با دشمن صهیونیستی، همه مردم به میدان آمدند و در مقابل جبهه کفر ایستادند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه با عمل به تکلیف خود، دشمن را شکست دادیم.