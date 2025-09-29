رئیس جمهور کلمبیا آمریکا را به نقض قوانین و مقررات بین المللی متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، گوستاوو پترو گفت: دولت ایالات متحده با باطل کردن روادید برای او، همه قوانین مصونیت را که سازمان ملل متحد و مجمع عمومی بر اساس آن بنا شده، نقض کرده است.

پس از اظهارات رئیس جمهور کلمبیا در حاشیه نشست سازمان ملل درباره محکومیت لشکرکشی امریکا به کارائیب و حمله به قایق‌های ماهیگیری ونزوئلایی و همچنین پیشنهاد تشکیل ارتش نجات برای توقف نسل کشی در نوار غزه، دولت امریکا روادید وی را باطل کرد.

رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به اقدام آمریکا افزود: لغو روادید او که از سوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام شد، ناقض قوانین بین‌المللی و مصونیت دیپلماتیک است چرا که روسای جمهور و نمایندگان سایر کشور‌ها که برای اجلاس سازمان ملل به نیویورک می‌آیند دارای مصونیت دیپلماتیک هستند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، روادید رئیس جمهور کلمبیا را به علت آنچه که ترغیب نظامیان آمریکایی به «نافرمانی از دستورات و تحریک خشونت» در مراسمی در نیویورک اعلام کرده بود، لغو خواهد کرد، اگر چه در بیانیه خود این واقعیت را که اعتراض وی علیه نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه بود، نادیده گرفته است.

رئیس جمهور کلمبیا تأکید کرد، ممنوعیت ورود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به آمریکا برای سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین لغو روادید وی نشان می‌دهد که دولت آمریکا به قوانین بین‌المللی پایبند نیست.