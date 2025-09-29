پخش زنده
امروز: -
در جلسه کارگروه تنظیم بازار آذربایجانغربی برضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه برضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر بر بازار و مدیریت بهینه زنجیره تأمین تأکید کرد و خواستار تداوم اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرفکنندگان شد.
در این جلسه تأمین نهادههای دامی برای مرغداریها بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با اتخاذ تدابیر لازم، روند تأمین و توزیع نهادهها تسهیل شود تا ضمن کاهش هزینههای تولید، زمینه کاهش قیمت مرغ در هفتههای آتی فراهم شود.
همچنین در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط گزارشی از وضعیت موجودی و ذخایر کالاهای اساسی، روند واردات و نحوه توزیع آنها ارائه کردند و اقدامات نظارتی انجامشده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در راستای جلوگیری از کمبود کالا و مقابله با افزایش غیرمنطقی قیمتها تشریح شد.
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخشهای مرتبط برگزار شد.