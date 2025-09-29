مدیر اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت برنامه‌های جامعی برای ارتقای ایمنی، حفظ محیط‌زیست و سلامت کارکنان در دستور کار قرار گرفته است و بر بازنگری ساختار‌های اچ‌اس‌ئی در این شرکت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا شکوهیان با تبریک هفتم مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی اظهار کرد: همسو با ارتقای ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود سلامت کارکنان برنامه‌های جامع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی در نظر گرفته شده است که این برنامه‌ها با تأکید بر لزوم پیاده‌سازی فناوری‌های نوین و تقویت توانمندی‌های انسانی طراحی شده‌اند تا چالش‌های زیست‌محیطی و بحران‌های احتمالی در صنعت گاز به‌صورت مؤثر مدیریت شوند.

وی به بازنگری در ساختار اچ‌اس‌ئی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: نظام‌نامه مدیریت اچ‌اس‌ئی صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و این بار قصد داریم ساختار‌های اچ‌اس‌ئی در شرکت ملی گاز ایران را با توجه به شرایط جدید و تجربیات حاصل از بحران‌های اخیر، بازنگری کنیم و در این بازنگری، تلاش می‌شود ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌صورت ویژه ارتقا یابند و نیروی انسانی به‌صورت کامل برای مقابله با بحران‌ها آماده شوند.

مهم‌ترین اولویت؛ پیگیری برنامه‌های زیست‌محیطی و ایمنی ساختمان‌ها

مدیر اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این مدیریت، پیگیری برنامه‌های زیست‌محیطی و ایمنی ساختمان‌ها همسو با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است، بیان کرد: این برنامه با حضور کمیته‌های تخصصی و مشارکت تمام بخش‌های شرکت، در حال پیگیری است و تکالیف مشخصی برای شرکت‌های تابع تدوین و نشست‌های متعددی در این زمینه برگزار شده است.

شکوهیان ادامه داد: برنامه‌هایی برای کاهش انتشار متان و مدیریت مشعل‌سوزی تدوین شده که تأثیر زیادی بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی دارد و این اقدام‌ها در پی شناسایی ضریب انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و مدیریت نشتی‌های موجود در شبکه‌هاست.

وی به توانمندسازی کارکنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت ملی گاز در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها برای ما در این سال، ارتقای سطح صلاحیت کارکنان، به‌ویژه در سطوح مدیریتی و سرپرستی است و این کار از طریق آموزش‌های تخصصی، دوره‌های فرهنگی و برنامه‌های فرهنگ‌سازی انجام می‌شود، همچنین در زمینه استقرار سیستم جامع اچ‌اس‌ئی تلاش می‌شود کارکنان در تمام سطوح نسبت به مسائل ایمنی و محیط‌زیست توانمندتر شوند و در این مسیر، برنامه‌های آموزشی متنوعی طراحی شده است.

توسعه و استفاده از سیستم‌های هوشمند

مدیر اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه این شرکت در حال توسعه و استفاده از سیستم‌های هوشمند برای مدیریت بحران، ایمنی، و محیط‌زیست است، اظهار کرد: در دنیای امروز بدون استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های تازه، نمی‌توان تأسیسات حیاتی و پرخطر را به‌صورت مؤثر مدیریت کرد، چراکه این سیستم‌ها به مدیریت بهتر تأسیسات، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کمک می‌کنند، همچنین باید همزمان با توسعه این سیستم‌ها به آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه‌ها پرداخته شود تا کارکنان بتوانند از این فناوری‌ها به‌صورت مؤثر استفاده کنند.

شکوهیان با اشاره به اینکه از اولویت‌های دیگر شرکت ملی گاز در سال ۱۴۰۴ توجه به سلامت روان کارکنان است، بیان کرد: با توجه به تغییرات اجتماعی و چالش‌های روانی جدید، ما باید توجه ویژه‌ای به سلامت روان کارکنان داشته باشیم، از این رو برنامه‌هایی برای استقرار سیستم‌های مدیریت سلامت روان مبتنی بر استاندارد‌های ایزو ۴۵۰۰۳ در دستور کار قرار دارد، همچنین با تغییر شرایط اجتماعی، ریسک‌های روان‌شناختی به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌زا، باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه، همکاران باید آموزش‌های لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، تمرکز ویژه‌ای بر تاب‌آوری تأسیسات خواهیم داشت و تأسیسات شرکت ملی گاز ایران باید توانایی ادامه عملیات در شرایط بحرانی را داشته باشند، افزود: برای این منظور سه سند حیاتی شامل طرح استمرار خدمات (BCP)، طرح بازتوانی تأسیسات (DRP) و طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP) در دستور کار قرار گرفته است تا در شرایط بحرانی، روند خدمات‌رسانی قطع نشود و تأسیسات در برابر بحران‌ها مقاوم باشند.

مدیر اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شرکت، ارتقا و استقرار برخی سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر اچ‌اس‌ئی ازجمله PSM است که در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اولویت‌بندی و سیاستگذاری‌های ویژه در این زمینه انجام و در شرکت‌های تابع، پیشرفت‌ها و اقدام‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا اهداف اچ‌اس‌ئی در تمام سطوح به‌صورت مؤثر اجرایی شود.