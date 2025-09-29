مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها در دو هزار ۱۰۰ مدرسه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان افزود: جشن عاطفه‌ها تا پایان مهر ماه در مدارس استان ادامه دارد و ۲۵ هزار پاکت پول بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی افزود: سال گذشته ۶۵۰ میلیون تومان وجه نقد از مدارس استان جمع آوری شده است.

زنگ جشن عاطفه‌ها امروز در ۱۰ شهرستان استان بطور نمادین نواخته شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۵ هزارو ۵۰۰ دانش آموز نیازمند تحت پوشش این نهاد است، گفت: تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان جمع آوری شده است.

مجید الهی راد افزود: ۲۷۲ پایگاه جشن عاطفه‌ها از ابتدای مرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه در استان لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند را تهیه و بین آنها توزیع کردند.

این جشن با شعار آینده ساز باشیم و با هدف مشارکت و کمک به یکدیگر در همه زمینه‌ها برگزار شد.