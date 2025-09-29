مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اقلید گفت: این سنگ‌ قبر که با محتوایی متمایز و مضامین شیعی همراه است، بر اساس تاریخ درج‌شده بر آن، به سال ۴۰۹ هجری قمری بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدرضا اقلیدی از کشف سنگ‌قبری کم‌نظیر متعلق به دوران آل‌بویه در روستای شهرمیان خبر داد و گفت :بر اساس تاریخ درج‌شده بر روی این سنگ‌ قبر ، این اثر به سال ۴۰۹ هجری قمری بازمی‌گردد و می‌توان آن را به دوره زمامداری شرف‌الدوله، فرزندامیر عضدالدوله دیلمی نسبت داد.

وی افزود: این کشف پس از مشاهده سنگ‌قبر کهنی در آرامگاه قدیمی روستای شهرمیان و گزارش آن توسط حیات‌الله اسدی، از معتمدین محلی، به اداره میراث فرهنگی شهرستان اقلید صورت گرفت.

مسئول موزه و مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی تخت‌جمشید، به دعوت اداره میراث فرهنگی شهرستان، برای بررسی تخصصی به محل اعزام شد در تشریح ویژگی‌های این سنگ‌قبر تاریخی گفت : این سنگ نه تنها از نظر قدمت، بلکه به لحاظ محتوای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمند است.

مجتبی دورودی افزود : عبارت الشهید برای متوفی، یعنی الشهید مولانا الشیخ ویس ابن المرحوم پیر غیب کلواری، در متن سنگ آمده که نشان‌دهنده جایگاه معنوی و اجتماعی او در آن دوران است.

وی گفت : از دیگر نکات برجسته، درج اسامی دوازده امام شیعه (ع) در دو سوی سنگ‌قبر است. در سمت راست با نام خدا و درود بر پیامبر اسلام (ص) آغاز شده است و تا نام امام محمدباقر (ع) ادامه دارد؛ در حالی که سمت چپ با نام امام جعفر صادق (ع) آغاز شده و با ذکر نام امام عصر، حضرت مهدی موعود (عج) خاتمه می‌یابد.

مسئول موزه و مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی تخت‌جمشید همچنین به نحوه خاص ذکر نام امام حسین (ع) در این سنگ‌نوشته اشاره کرد و افزود : در سطر نهم و دهم از سمت چپ، آمده است: «الامام الحسین شهید الدشت کربلا» که نشان‌دهنده اهمیت ویژه این امام در باور‌های آن دوره است.

دورودی تأکید کرد این سنگ‌قبر می‌تواند از جمله قدیمی‌ترین آثار تاریخی ایران با محتوای کامل اسامی ائمه اطهار (ع) محسوب شود و وجود چنین مضامینی در اثری که حدود هزار سال قدمت دارد، بسیار کم‌نظیر است.

وی افزود : انجام مطالعات علمی و چاپ مقاله‌ای تخصصی در آینده نزدیک این اثر ارزشمند در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه تاریخ و فرهنگ شیعه قرار گیرد.