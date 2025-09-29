پخش زنده
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد: با جذب نخبگان، بخش خصوصی میتواند از معافیت مالیاتی بهرهمند شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، صالحی وزیری به مناسبت فرارسیدن روز ملی نخبگان در جمع خبرنگاران از ابلاغ شیوه نامه جذب نخبگان در شرکتها و واحدهای فعال در حوزه طرح و توسعه خبر داد و گفت: کارفرمایان بخش خصوصی میتوانند تا ۲ برابر حقوق پرداختی به نخبگان از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند.
وی افزود: طرح همیار صنعت نیز با ارائه مشوقهای مالیاتی مشابه، صنایع را به استفاده از توانمندیهای نخبگان ترغیب میکند.
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد همچنین از پیگیری برای جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: در مرحله اخیر ۴۰ نخبه به دستگاههای متقاضی معرفی شدند که از نهادهای اجرایی استان درخواست داریم تا با پیگیری سهمیههای استانی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
صالحی وزیری از ادامه اجرای طرح «جهت» تا ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف جذب نخبگان به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها در حال اجراست.
وی همچنین با بیان اینکه یزد، در مسیر اجرای طرح مسکن نخبگان به جایگاه پیشرو دست یافته است، گفت: عملیات اجرایی ساخت هزار واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار به زودی آغاز خواهد شد.
هم اکنون ۳ هزار نخبه زیر پوشش و حمایت بنیاد نخبگان استان یزد هستند.