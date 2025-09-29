سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از بعدازظهر سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ تا پایان روز چهارشنبه ۹ مهر، سامانه بارشی فعالی شمال کشور به ویژه استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این پیش‌بینی‌، این سامانه با بارش‌های شدید باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید موقت و احتمال وقوع تگرگ همراه خواهد بود.

پیامد‌های این وضع جوی، شامل بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و احتمال رانش کوه و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی است.

کارشناسان توصیه می‌کنند که شهروندان از توقف و برپایی چادر‌های مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین هشدار داده شده است که در سفر‌های بین شهری و فعالیت‌های کوه‌نوردی، گردشگری و جابجایی عشایر کوچ‌رو با احتیاط کامل عمل شود.

دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به آمادگی کامل، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و استحکام سازه‌های موقت و کشاورزی هستند.