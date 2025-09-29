رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل (HSE) شرکت گاز استان بر اهمیت رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسن مددی، رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل (HSE) شرکت گاز استان طی مراسم هفته دفاع مقدس و روز ایمنی، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری تاکید کرد.

وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری HSE در جهان، اظهار داشت: بحث بهداشت و ایمنی امروز در شرکت گاز با نگاه ویژه دنبال می‌شود و این موضوع یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های سازمانی به شمار می‌رود.

وی با اعلام اینکه شرکت گاز امروز از پیشرو‌های حوزه HSE است، افزود: در فرایند ارزیابی‌های ایمنی، بررسی موقعیت جغرافیایی و ساختار ساختمان‌ها، شناسایی تراکم جمعیتی، توجه به فرایند‌های حیاتی و حساس سازمان، و همچنین شناسایی و نحوه جمع‌آوری و انتقال مواد خطرناک، از جمله اقدامات ضروری است که همواره در دستور کار قرار دارد.

رئیس HSE شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تامین امنیت و سلامت پرسنل یکی از اولویت‌های مهم شرکت است، گفت: ما برای ارتقای ایمنی کارکنان اقدامات متعددی انجام داده‌ایم که از جمله آن می‌توان به نصب سیستم‌های هشداردهنده، استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی استاندارد و بهبود شرایط محیط کار اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، شرکت گاز آذربایجان‌غربی موفق شده است تجهیزات حفاظت فردی را با کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد‌های روز، در اختیار حدود ۷۰۰ نفر از پرسنل رسمی و قراردادی مستقیم قرار دهد. همچنین ارزیابی مستمر عملکرد HSE پیمانکاران و تعیین نماینده HSE در هر پیمان از دیگر فعالیت‌های مهم این حوزه بوده است.

مددی در پایان تاکید کرد: تقویت فرهنگ ایمنی در کنار مسئولیت‌پذیری همه کارکنان می‌تواند ضامن موفقیت شرکت در تداوم خدمات‌رسانی ایمن و پایدار به مردم استان باشد.