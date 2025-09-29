راوی دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، دفاع مقدس را میراثی گران‌بها دانست و گفت: خطرات جدی دفاع مقدس را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار سعید قربان‌نژاد راوی دفاع مقدس در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شرکت گاز آذربایجان‌غربی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، دفاع مقدس را میراثی گران‌بها دانست و گفت: دو خطر جدی دفاع مقدس را تهدید می‌کند؛ یکی تحریف و فراموشی آن دوران و دیگری شبهه‌افکنی دشمنان.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره به دنبال تضعیف ملت ایران بوده‌اند، افزود: هر زمان که ملت ایران در میدان‌ها موفق بوده، دشمن تلاش کرده با صدور قطعنامه‌ها و فشار‌های سیاسی، مسیر پیروزی ما را متوقف کند.

سردار قربان‌نژاد یکی از دستاورد‌های مهم دفاع مقدس را به نمایش درآمدن مدیریت اثربخش دانست و اظهار کرد: باید توجه کنیم که سرداران بزرگ ما در اوج جوانی توانستند در سخت‌ترین شرایط مدیریت کنند و الگویی ماندگار از مدیریت، شجاعت و تدبیر را به جای بگذارند.

وی در ادامه به بعد فنی و مهندسی آن دوران اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس فقط میدان نبرد نبود بلکه صحنه بروز خلاقیت‌های فنی و مهندسی نیز بود. نمونه روشن آن عملیات بیت‌المقدس بود که با عبور از اروند رود به دست رزمندگان ما و با تکیه بر توان مهندسی داخلی انجام شد و به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌ها ثبت گردید.

قربان‌نژاد تأکید کرد: دفاع مقدس در حقیقت جنگی همه‌جانبه بود که ما در دو جبهه داخلی و امنیتی و همچنین جبهه خارجی و دفاعی با آن مواجه بودیم. امروز نیز با مرور آن روز‌ها باید از تجربه‌ها درس بگیریم و مراقب باشیم این سرمایه عظیم ملی دچار تحریف یا به دست فراموشی سپرده نشود.