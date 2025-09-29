پخش زنده
رئیس اداره بهزیستی دزفول گفت: ۲ مرکز سالمندان و یک خانه حمایتی ویژه سالمندان در شهرستان فعال است و به ۱۱۰ سالمند خدمات ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد پیلوار در آستانه روز جهانی سالمندان بیان داشت: حفظ کرامت و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محله محور شعار امسال هفته سالمند است.
وی افزود: ۶۰ سالمند در مرکز مراقبت از سالمندان بانوان معصوم و ۴۰ سالمند در مرکز مراقبت از سالمندان آقایان سرای آرامش نگهداری میشوند.
پیلوار اظهار کرد: ۱۰ سالمند نیز در خانه حمایتی سالمندان که ویژه سالمندان مجهول و بیسرپرست است، نگهداری میشوند.
رئیس اداره بهزیستی دزفول با اشاره به ارائه خدمات پزشکی، توانبخشی و مراقبتی به صورت شبانه روزی به سالمندان، ادامه داد: مرکز ویزیت در منزل سالمندان نیز توسط اداره بهزیستی در حال تاسیس است که در صورت بهرهبرداری تمامی خدمات پزشکی، توانبخشی و پرستاری در منزل سالمندان توسط تیم مجرب انجام خواهد شد.
وی میگوید: بنیاد فرهنگی و اجتماعی سالمندان نیز فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و ارتقای سلامت اجتماعی به سالمندان ارائه میکند.
طبق اعلام رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول، در سال ۱۴۰۲ و گزارش سامانه یکپارچه سیب، ۹.۸ درصد جمعیت دزفول سالمند هستند که ۴۴.۹۹ درصد آنها را زنان و ۵۰.۰۱ درصد را مردان تشکیل میدهند.
سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال، طرحی برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.
باتوجه به اهمیت موضوع، همه ساله در ایران هفتهای با عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامههای متنوعی به همین مناسبت برگزار میشود.