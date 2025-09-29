به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛کیامهر، ضمن تبریک این روز به تمامی تلاشگران حوزه HSE و کارکنان عملیاتی صنعت برق، اظهار داشت: سلامت کارکنان، خط قرمز شرکت توزیع بوده و در صنعت حساسی مثل برق، که ماهیت کار با شبکه‌های پرفشار بوده و همواره با ریسک همراه است، حفظ جان و سلامت جسمی و روانی کارکنان، به ویژه سیم‌بانان و نیرو‌های خط گرم، برای مدیریت شرکت بر هر مورد دیگر مقدم‌تر بوده و هیچ موفقیتی با ارزش‌تر از زندگی و سلامت همکاران نیست.

وی در ادامه این پیام خاطر نشان کرد: دستیابی به هدف صفر حادثه، تنها وظیفه واحد ایمنی نیست؛ بلکه یک مسئولیت مشترک سازمانی است که از بالاترین سطح مدیریت تا نیرو‌های اجرایی، باید خود را متعهد به رعایت کامل دستورالعمل‌ها و استفاده صد درصدی از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) استاندارد بدانند.

گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش‌های تخصصی HSE، به‌روزرسانی مداوم تجهیزات عملیاتی و ایمنی، و نظارت عالیه مستمر بر رعایت ضوابط در تمامی پروژه‌ها و اکیپ‌های اجرایی، یک محیط کار ایمن و عاری از خطر را برای کارکنان شریف استان فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان تأکید کرد: امیدوارم با تشریک مساعی و هوشیاری تک‌تک همکاران، بتوانیم فرهنگ کار ایمن را به معنای واقعی در استان نهادینه کرده و گامی مؤثر در جهت حفظ این سرمایه‌های ارزشمند انسانی برداریم.