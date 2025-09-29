به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی طی سه روز آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان اغلب مناطق استان در طول روزها صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و در بعضی ساعات با وزش باد گاهی با سرعت تند بوده؛ اما در ساعات شبانه و اوایل صبح در بیشتر مناطق استان آسمان ابری و مه آلود توام با هوای نسبتاً سرد انتظار می رود.

وی افزود: از اواخر وقت سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی ضمن وزش باد خزری در نوار شرقی و دشت اردبیل با سرعت تند، آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا به طور محسوس کاهش می یابد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هوای سردی در سطح استان خواهیم داشت، گفت: طی این مدت با ناپایداری شرایط جوی، در مناطقی از استان به ویژه در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان، بخش هایی از مناطق شمالی و دامنه کوهستان سبلان، بارش باران غالباً به صورت باران ریزه پیش بینی می شود.

کوهی با اشاره به اینکه از سه شنبه شب تا صبح پنجشنبه در نواحی مرتفع کوهستان سبلان هوای مه آلود گاهی با بارش خفیف برف پیش بینی می شود، ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اختلال در عملیات پروازی فرودگاههای استان دور از انتظار نیست.